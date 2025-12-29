«Аталанта» — «Интер»: Лаутаро Мартинес открыл счёт на 65-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аталанта» из Бергамо и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна из Рима. Счёт в матче 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт на 65-й минуте. Ранее нападающий гостей Маркус Тюрам забил гол на 35-й минуте, но мяч был отменён.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 33 очка в 15 матчах. Отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка. «Аталанта» с 22 очками в 16 играх располагается на 11-й строчке в Серии А.