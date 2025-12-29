Вратарь сборной Судана потерял сознание во время матча на Кубке Африки

Голкипер сборной Судана Монгед Эльниль потерял сознание во время матча 2-го тура Кубка африканских наций, в котором его команда одержала победу над национальной командой Экваториальной Гвинеи (1:0).

Футболист упал у границы своей штрафной на 37-й минуте матча. Игра в этот момент шла на противоположной половине поля. Матч был остановлен, бригада медиков выбежала на поле для оказания помощи. После паузы вратарь смог продолжить игру.

Фото: Кадр из трансляции

По словам представителей медицинского штаба сборной Судана, причиной падения стало кратковременное снижение артериального давления или уровня сахара в крови, без признаков какого-либо серьёзного скрытого заболевания.

После двух матчей в квартете Е сборная Судана набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Национальная команда Экваториальной Гвинеи располагается на четвёртой строчке, у команды нет набранных очков.