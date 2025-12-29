Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь сборной Судана потерял сознание во время матча на Кубке Африки

Вратарь сборной Судана потерял сознание во время матча на Кубке Африки
Комментарии

Голкипер сборной Судана Монгед Эльниль потерял сознание во время матча 2-го тура Кубка африканских наций, в котором его команда одержала победу над национальной командой Экваториальной Гвинеи (1:0).

Кубок африканских наций . Группа E. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
0 : 1
Судан
0:1 Коко-Басси – 74'    

Футболист упал у границы своей штрафной на 37-й минуте матча. Игра в этот момент шла на противоположной половине поля. Матч был остановлен, бригада медиков выбежала на поле для оказания помощи. После паузы вратарь смог продолжить игру.

Фото: Кадр из трансляции

По словам представителей медицинского штаба сборной Судана, причиной падения стало кратковременное снижение артериального давления или уровня сахара в крови, без признаков какого-либо серьёзного скрытого заболевания.

После двух матчей в квартете Е сборная Судана набрала три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Национальная команда Экваториальной Гвинеи располагается на четвёртой строчке, у команды нет набранных очков.

Материалы по теме
Гол Мареза с пенальти помог сборной Алжира переиграть команду Буркина-Фасо на Кубке Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android