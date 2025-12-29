Скидки
Аталанта — Интер, результат матча 28 декабря 2025, счет 0:1, 17-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» обыграл «Аталанту» в 17-м туре Серии А благодаря голу Лаутаро Мартинеса
Завершился матч 17-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» из Бергамо и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна из Рима. Победу в матче со счётом 1:0 одержала команда гостей.

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 65'    

Нападающий гостей Маркус Тюрам забил гол на 35-й минуте, но мяч был отменён. Во втором тайме форвард «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт на 65-й минуте.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе команды 36 очков в 16 матчах. «Аталанта» с 22 очками в 17 играх располагается на 11-й строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
