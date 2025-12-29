Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда защитник «Барселоны» Араухо вернётся к тренировкам — Mundo Deportivo

Стало известно, когда защитник «Барселоны» Араухо вернётся к тренировкам — Mundo Deportivo
Комментарии

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вернётся к тренировкам с командой в понедельник, 29 декабря. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ожидается, что футболист присоединится к своим партнёрам по команде в рамках вечерней тренировки. Это будет открытое тренировочное занятие, которое смогут посетить около 6 тыс. болельщиков сине-гранатовых. Как утверждается, последнее обстоятельство послужило дополнительным мотивом для уругвайца вернуться к работе именно в эту дату, чтобы поблагодарить фанатов за письма поддержки. Ранее Араухо согласовал с клубом внеплановый отпуск, чтобы восстановиться психологически.

Отмечается, что Рональд хочет вернуться к игре постепенно, это будет зависеть от его физического и эмоционального состояния. Во время отдыха в Уругвае защитник занимался с личным тренером, следуя инструкциям от «Барселоны». Решение о возвращении защитника в игру будет принято в рамках диалога с тренерским и медицинским штабом.

Материалы по теме
Нападающий «Барселоны» Ямаль: не следует сравнивать себя с кем-либо, хочу пройти свой путь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android