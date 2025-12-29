Стало известно, когда защитник «Барселоны» Араухо вернётся к тренировкам — Mundo Deportivo

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вернётся к тренировкам с командой в понедельник, 29 декабря. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ожидается, что футболист присоединится к своим партнёрам по команде в рамках вечерней тренировки. Это будет открытое тренировочное занятие, которое смогут посетить около 6 тыс. болельщиков сине-гранатовых. Как утверждается, последнее обстоятельство послужило дополнительным мотивом для уругвайца вернуться к работе именно в эту дату, чтобы поблагодарить фанатов за письма поддержки. Ранее Араухо согласовал с клубом внеплановый отпуск, чтобы восстановиться психологически.

Отмечается, что Рональд хочет вернуться к игре постепенно, это будет зависеть от его физического и эмоционального состояния. Во время отдыха в Уругвае защитник занимался с личным тренером, следуя инструкциям от «Барселоны». Решение о возвращении защитника в игру будет принято в рамках диалога с тренерским и медицинским штабом.