Кот-д'Ивуар — Камерун, результат матча 28 декабря 2025, счёт 1:1, 2-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Камерун и Кот-д'Ивуар сыграли вничью в матче Кубка Африки, Ву и Ньямси на поле не вышли
Завершился матч 2-го тура в группе F на Кубке Африки, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча проходила на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Махмуд Або Эль-Регаль из Египта. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 1
Камерун
1:0 Диалло – 51'     1:1 Конан – 56'    

Счёт в матче открыл полузащитник ивуарийцев Амад Диалло на 51-й минуте, а Джуниор Чамадью забил ответный мяч Камеруна на 56-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Защитники московских «Спартака» и «Локомотива» Кристофер Ву и Жерзино Ньямси на поле не появились.

После двух матчей в квартете F сборные Камеруна и Кот-д'Ивуара набрали по четыре очка и возглавляют турнирную таблицу.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
