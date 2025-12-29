Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, состоялись четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Кубка Африки на 28 декабря:
Габон — Мозамбик — 2:3;
Экваториальная Гвинея — Судан — 0:1;
Алжир — Буркина-Фасо — 1:0;
Кот-д`Ивуар — Камерун — 1:1.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.