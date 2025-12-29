Тренер «Тоттенхэма» Франк: я доволен рвением, настроем и характером своей команды

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал победу своей команды в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0).

«Я очень доволен рвением, настроем и характером своей команды. Думаю, это классический пример матча, в котором желание побеждает всё остальное. Одержать победу в столь непростой игре с «Кристал Пэлас» на их стадионе… Мне нравится дисциплина нашей команды. Мы почти не позволяли им контратаковать, что является одной из их сильных сторон. Я доволен тем, как мы выбирали позиции на поле, оборонялись и шли по ходу встречи.

В столь открытой игре, думаю, мы допустили лишь одну ошибку, когда мяч ушёл на дальнюю штангу и соперник смог пробить из выгодной позиции. В остальном «Кристал Пэлас» опирался на стандартные положения, при которых мы также хорошо оборонялись. Иногда нужно выкладываться больше, чем на полную, необходимо выбивать мяч, блокировать удары, поэтому сегодня у нас был отличный подход к защите, который так необходим.

Ничего нельзя достичь без подобных побед, я очень доволен в плане того, как мы боролись. Мы не показали идеальную игру, но стремление, приложенные силы, характер — всё это нужно, чтобы быть хорошей командой. Сегодня мы заложили неплохую основу, что радует», — приводит слова Франка официальный сайт «шпор».