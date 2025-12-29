Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ретро». Радимов опубликовал фото с обложки журнала «Мой футбол»

«Ретро». Радимов опубликовал фото с обложки журнала «Мой футбол»
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов опубликовал фото с обложки известного журнала «Мой футбол» 2004 года выпуска.

На обложке Радимов в форме санкт-петербургского клуба с одного из матчей. На обложке написано: «МФ: Мой футбол. Владислав Радимов, 28 лет, полузащитник «Зенита» и сборной России».

Экс-хавбек сине-бело-голубых подписал пост одним словом: «Ретро».

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».

Материалы по теме
Радимов отреагировал на то, что Сафонова признали лучшим игроком декабря в составе «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android