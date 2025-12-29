«Ретро». Радимов опубликовал фото с обложки журнала «Мой футбол»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов опубликовал фото с обложки известного журнала «Мой футбол» 2004 года выпуска.

На обложке Радимов в форме санкт-петербургского клуба с одного из матчей. На обложке написано: «МФ: Мой футбол. Владислав Радимов, 28 лет, полузащитник «Зенита» и сборной России».

Экс-хавбек сине-бело-голубых подписал пост одним словом: «Ретро».

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».