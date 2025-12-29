Кроос рассказал о своих взаимоотношениях с Винисиусом в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о взаимоотношениях с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором и другими бразильцами в мадридском клубе.

«Мне бразильцы всегда очень нравились — ещё с детства. В «Реале» у меня были отличные отношения с Винисиусом, Каземиро, Милитао. С ними легко ладить: они наслаждаются жизнью, у них совсем другой уклад по сравнению с немцами. С Каземиро и Винисиусом я прекрасно находил общий язык на поле, особенно с Вини — у нас была отличная связь. И вне поля мы тоже хорошо общались. Если у тебя плохие отношения за пределами поля, сложно иметь хорошие и на нём. Я пользовался рывками Вини, а он — моими передачами», — приводит слова Крооса AS.

Кроос выступал в составе «Реала» с 2014 по 2024 год. За этот период немецкий полузащитник по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.