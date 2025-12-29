Матвей Сафонов поделился эмоциями от романа английского писателя

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от прослушивания аудиокниги Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих» во время отпуска.

«Всем привет, сегодня я дочитал очередное произведение. В связи с этим у меня для вас лонгрид.

Осознаю, что достаточно открыт к любым направлениям литературы, поэтому готов впитывать разные жанры и авторов, чтобы понять, к чему у меня больше лежит душа. Я позволил себе отойти от списка русской классики, ради которого изначально предпочёл книги музыке. Это произошло после одной рекомендации, полученной около месяца назад.

И вот, как итог, я дослушал произведение Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих».

На протяжении этого месяца получилось сохранить регулярность в прослушивании книги, и для меня это оказалось важным. Мне тяжело даётся запоминание сюжета и имён персонажей надолго, а после перерыва всегда нужно время, чтобы восстановить в голове все предшествующие события. Поэтому я просто наслаждался неспешным повествованием, не торопя себя.

Да, наверняка я профан в роли литератора или рецензиста, но в течение последнего месяца вместе с героем я проживал его историю. Путь становления сначала мальчика, а позже и мужчины — Филипа, который от главы к главе приобретал новые черты и подвергал огранке разные стороны своей личности. И мне захотелось поделиться тем, сколько эмоций подарила мне эта книга.

Я был рад прочувствовать эту жизнь и разделить эмоции и переживания от открытий и потрясений, которые проживал главный герой. Мне понравился путь от рождения Филипа до момента озарения уже в осознанном возрасте, которым заканчивается повествование. И всё это — сквозь тернии детских травм, слабости перед собственными чувствами, поисков смысла жизни и принятия себя, пусть и не до конца.

Меня особенно согрел финал, когда душа и мысли героя синхронизировались, наконец совпав с тем желанием, которое формировалось у меня в голове в заключительной части произведения. И да, я хотел закономерный и наивный финал. Прожив вместе с Филипом его сложности, я жаждал, чтобы всё закончилось сказкой. Да, это по-детски. Да, это идеальный конец. Но после всех моих «только не это» и «ты не посмеешь так поступить» я поймал себя на мысли, что очень хотел для него душевного спокойствия. Потому что, по моему мнению, ему уже хватило терзаний.

Думаю, именно эти метания души волновали меня больше всего. Сильно резонировали попытки Филипа объясниться с самим собой за те или иные эмоции и поступки. Но, как мы все знаем, чувства далеко не всегда поддаются объяснениям. Поэтому я вместе с главным героем наблюдал за, казалось бы, предрешёнными действиями и так же страдал от их последствий.

Я очень рад, что в моей жизни теперь есть такой знакомый. Спасибо Вам, мистер Филип Кэри», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

На данный момент Матвей Сафонов восстанавливается после травмы, полученной в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Россиянин доигрывал встречу со сломанной рукой, отразив при этом четыре пенальти в послематчевой серии.