«Сделаю смелый прогноз». Экс-игрок «Спартака» Мор назвал победителя и топ-4 в Серии А

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор рассказал, кто станет чемпионом итальянской Серии А и войдёт в четвёрку сильнейших.

«Сделаю смелый прогноз. Первая тройка останется в том же составе, какой есть сейчас. Медали они разыграют между собой, но «Интер» — однозначный фаворит по игре. А вот четвёртое место займёт «Комо»! Мне уже очень нравится их игра, а зимой они, как я полагаю, сделают пару трансферов и усилятся. У них есть свой стиль», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 156 туров «Интер» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» расположился на второй позиции, отставая от «нерадзурри» на всего на одно очко. «Наполи» занимает третью строчку с 34 очками. Четвёрку замыкает «Ювентус» (32). «Комо» с 27 очками идёт на шестом месте.