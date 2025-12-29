Скидки
Тони Кроос назвал лучшего футболиста, с которым играл

Тони Кроос назвал лучшего футболиста, с которым играл
Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал португальского нападающего Криштиану Роналду лучшим футболистом, с которым играл за свою карьеру.

«Криштиану — лучший футболист, с которым я играл», — приводит слова Крооса AS.

Кроос выступал в составе «Реала» с 2014 по 2024 год. За этот период немецкий полузащитник по пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Он принял участие в 465 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 99 результативными передачами.

Роналду, в свою очередь, выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Сейчас португальский нападающий защищает цвета «Аль-Насра».

Комментарии
