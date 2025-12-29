Экс-форварду «Ливерпуля» и сборной Англии грозит до пяти лет тюрьмы — The Guardian

Бывшему нападающему «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрроллу грозит до пяти лет тюремного заключения за нарушение запрета на преследование женщины, против которой он ранее был задержан по подозрению в попытке изнасилования. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Как указывает полиция графства Эссекс, наказания за нарушение запрета на преследование варьируются от штрафа до, в наиболее тяжёлых случаях, лишения свободы сроком до пяти лет», — cообщается на сайте издания.

Кэрролл был арестован в апреле по подозрению в попытке изнасилования и отпущен под залог с условием соблюдения до февраля 2026 года. Отмечается, что он нарушил эти условия и продолжил преследовать потерпевшую. Первое слушание по делу назначено на 30 декабря в магистратском суде Челмсфорда.

В июне Кэрролл покинул французский «Бордо», с которым подписал контракт в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне он забил 11 голов в 23 матчах за клуб. Последние полгода англичанин провёл в составе «Дагенхэм энд Редбридж» из шестой лиги Англии. Кроме вышеупомянутых клубов Кэрролл был известен выступлениями за «Амьен», «Ньюкасл», «Рединг», «Вест Хэм» и «Вест Бромвич».