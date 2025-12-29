«Я был обеспокоен тем, что увидел». Руни – о матче «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об игре команды в матче 18-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0).

«Если честно, я был обеспокоен тем, что увидел по игре. Тренер изменил схему и перешёл на игру с четырьмя защитниками — к этому многие давно призывали. Да, команда не пропустила, но она не выглядела уверенно, а «Ньюкасл» оказывал серьёзное давление, особенно во втором тайме. И когда я смотрю на состав и скамейку запасных, на то, что у них есть, становится понятно: им нужны новички, чтобы действительно бороться и попасть в топ-4.

Здорово видеть молодых игроков на скамейке и то, что им дают шанс, но всё должно происходить в правильный момент. В таком режиме это абсолютно неустойчиво. Им нужны усиления. Они уже потеряли нескольких ключевых футболистов, и отсутствие Бруну — большая потеря.

В матче с «Ньюкаслом» у них было всего 33 процента владения мячом. Я знаю, что болельщики на «Олд Траффорд» хотят видеть команду с мячом, атакующий футбол, подачи в штрафную и удары по воротам. Это было слабое выступление, но они нашли способ победить», — приводит слова Руни Goal.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.