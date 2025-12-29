Иско выбыл на месяц из-за травмы. Игроку сборной Испании предстоит ещё одна операция — AS

Полузащитник «Бетиса» и сборной Испании Иско выбыл на месяц из-за повреждения колена. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, капитан зелёно-белых не поможет команде в важных матчах на старте нового года, так как из-за проблем с восстановлением Иско потребуется артроскопия.

Напомним, 33-летний хавбек ещё месяц назад получил повреждение хряща в матче Лиги Европы с «Утрехтом» (2:1) после столкновения с одноклубником марокканцем Софьяном Амрабатом.

В текущем сезоне Иско сыграл лишь два матча во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. Суммарно испанец провел на поле 39 минут.