Тренер сборной России назвал оптимальный состав команды по позициям

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о том, как сейчас выглядит лучший состав национальной команды.

– А как сейчас в принципе выглядит лучший состав сборной?
– Мой вариант – 4-3-3, чтобы играть от себя. На воротах Агкацев или Сафонов, если Матвей продолжит играть в основе «ПСЖ». Но здесь уже виднее Виталию Кафанову (тренеру вратарей сборной России. – Прим. «Чемпионата»). В центре защиты – Осипенко и Дивеев. Слева в защите Круговой, а справа… есть нюансы, против кого играем. Сильянов или Вахания. В центре поля Кисляк, Батраков, а дальше – скорее, Баринов. Получается, он с Кисляком чуть ниже, а Батраков – «десятка». В атаке слева Головин, справа – Глушенков, а в центре нападения Воробьёв.

– Не Тюкавин?
– Вопрос его состояния. В ноябре, например, он не готов по 90 минут играть. Воробьёв до повреждения был в большем тонусе.

– Понятно, что Головин слева безальтернативен, но справа Глушенков конкурирует с Миранчуком?
– Да, возможно. Тут, если я скажу «Миранчук», то вы спросите «почему не Глушенков?» — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей. Единственное поражение подопечные Валерия Карпина потерпели во встрече с Чили — 0:2. С Нигерией россияне сыграли вничью — 1:1, с Иорданией — 0:0, а Иран победили со счётом 2:1.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

