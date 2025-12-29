Криштиану Роналду: продолжать играть — это тяжело

Нападающего клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о планах на карьеру после получения награды «Спортсмен года» на премии Globe Soccer Award, которая прошла 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Для меня огромное удовольствие находиться на таком гала-вечере с таким количеством спортивных персон. Это одно из моих любимых мероприятий, потому что здесь я встречаю невероятных людей, в том числе и мою жену.

Продолжать играть — это тяжело, но у меня по-прежнему есть страсть, и я мотивирован продолжать. Неважно, играю ли я на Ближнем Востоке или в Европе — я хочу и дальше выигрывать трофеи и достичь рубежа, о котором все знают. Я уверен, что доберусь до него, если обойдётся без травм. Наслаждайтесь вечером и с Новым годом», — приводит слова Роналду Goal.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет добиться отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 956 голов.