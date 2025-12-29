«Посмеялся». Писарев отреагировал на слухи о заговоре сборной России против ЦСКА

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о слухах на тему заговора сборной России против ЦСКА.

— Вы же наверняка читали теории про заговор, когда Карпин выпускал игроков ЦСКА именно на второй матч, чтобы сплавить конкурента.

— Посмеялся.

— Получается, не плавите ЦСКА?

— Вопрос в том, когда футболисты последний раз сыграли за клуб. Логично, что в первом матче сборной мы больше используем тех, кто провёл свой матч в субботу, а не в воскресенье. Это же объективно. В ноябре вообще получалось, что второй матч сборной был 15 ноября, а ЦСКА только через неделю играл. Этого мало для восстановления? Выдумывать и говорить можно что угодно, а я вам привёл факты, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в турнирной таблице Мир РПЛ. В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

