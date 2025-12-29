Президент «Барслелоны» Лапорта оценил работу главного тренера Флика

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о работе Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера команды. Слова функционера прозвучали на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае, где Флик был признан лучшим тренером Ла Лиги сезона-2024/25.

«Это подлинный профессионал, который умеет передавать свою страсть футболистам. Для меня большая честь принять эту награду от имени Ханси Флика. Я искренне благодарен ему и всему его тренерскому штабу.

Основой его успеха стала быстрая адаптация как в клубе, так и в городе. Он сумел объединить вокруг себя выдающуюся команду единомышленников. Ханси — человек с огромной страстью, который относится к игрокам с особой чуткостью.

На протяжении всего прошлого сезона мы оказывали серьёзное давление на соперников, и наша офсайдная ловушка действовала практически безупречно. Сейчас ситуация стала сложнее: мы идём во главе Ла Лиги и рассчитываем, что команда сможет повторить прошлогодние достижения и даже превзойти их.

В Лиге чемпионов мы сделали необходимые выводы, а в Ла Лиге, за которую боролись до последнего тура, уже в пятый раз обыграли «Реал». Это было по-настоящему зрелищно. Футболисты показали свой талант и преданность «Барселоне», — сказал Лапорта, слова которого приводит Mundo Deportivo.

Напомним, Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года.

