Вратарь «Барселоны» тер Штеген близок к подписанию контракта с новым клубом — источник

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген всё ближе к возможному переходу в «Жирону». Об этом сообщает издание Sport.es.

По данным источника, каталонский клуб предпринимает максимальные усилия, чтобы заполучить немецкого вратаря, и настроен оптимистично. В «Жироне» рассчитывают, что хорошие рабочие отношения между двумя клубами помогут успешно завершить сделку.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация об интересе к тер Штегену со стороны «Астон Виллы», которая также рассматривает вариант с его подписанием. Источники сообщали, что немецкий голкипер заинтересован в уходе в другой клуб, так как намерен получить игровую практику в преддверии грядущего чемпионата мира для закрепления в составе сборной Германии.

