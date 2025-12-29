Скидки
Кристиан Эриксен рассказал о жизни после установки сердечного кардиостимулятора

Комментарии

Полузащитник «Вольфсбурга» Кристиан Эриксен рассказал, как проходит его повседневная жизнь с имплантированным кардиовертером-дефибриллятором — устройством, которое постоянно отслеживает сердечный ритм и при необходимости способно его восстановить.

«Насколько я понимаю, батарею нужно менять примерно раз в 15 лет. Значит, у меня впереди ещё около десяти лет.

В больнице это контролируют с помощью компьютера: ты видишь, сколько времени осталось до замены, после чего просто приезжаешь на проверку. Устройство всегда со мной — оно мне необходимо, и я хочу, чтобы так было. К счастью, ты не ощущаешь, как разряжается батарея.

Если честно, я почти не думаю об этом. Ни во время матчей, ни на тренировках — не знаю почему, но мысли об этом просто не возникают. В этом нет ничего негативного. Это всего лишь часть меня», — приводит слова Эриксена The Times.

Напомним, в 2021 году во время матча сборной Дании на чемпионате Европы у Эриксена на поле остановилось сердце, после чего ему установили специальный медицинский прибор.

Гол Эриксена помог Дании обыграть Швецию в товарищеском матче

