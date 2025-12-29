Уэсли Снейдер ответил, заслужено ли Месси выиграл «Золотой мяч» в 2010 году

Бывший хавбек «Интера» Уэсли Снейдер высказался о вручении «Золотого мяча» — 2010.

«Для меня в том сезоне Месси действительно был сильнейшим футболистом мира. Но если оценивать, кто провёл год успешнее, — здесь уже я был впереди.

Сейчас на дворе 2025 год, прошло уже 15 лет. И мы всё ещё возвращаемся к этой теме, вы продолжаете говорить, что награда должна была достаться мне. Честно, это радует меня.

Я куда больше доволен тем, что не прикоснулся к «Золотому мячу», зато поднял над головой трофей Лиги чемпионов. Если бы передо мной стоял выбор — отказаться от победы в Лиге чемпионов ради «Золотого мяча», — я бы никогда на это не пошёл», — сказал Снейдер в подкасте на YouTube-канале Andreas Poke.

Напомним, Снейдер закончил профессиональную карьеру в 2019 году.

