Молодой украинский защитник интересен «Наполи». «Трабзонспор» просит € 30-35 млн

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлёк внимание сразу нескольких именитых клубов Европы. По данным Taka Gazetesi, интерес к футболисту проявляют «Наполи», «Болонья» и «Бенфика».

Представители этих команд собираются понаблюдать за игроком вживую во время полуфинального матча Суперкубка Турции с «Галатасараем», который пройдёт 5 января в Газиантепе.

В руководстве «Трабзонспора», купившего Батагова в прошлом сезоне за € 1,8 млн, уже сформировали ценник на защитника — от € 30 до 35 млн. Клуб при этом не готов обсуждать варианты продажи за сумму ниже обозначенного диапазона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего центрального защитника в € 9 млн. В текущем сезоне у него 16 игр за клуб в чемпионате Турции и два ассиста. Батагов выступает за молодёжную сборную Украины.

