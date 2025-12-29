Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зимбабве — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодой украинский защитник интересен «Наполи». «Трабзонспор» просит € 30-35 млн

Молодой украинский защитник интересен «Наполи». «Трабзонспор» просит € 30-35 млн
Комментарии

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов привлёк внимание сразу нескольких именитых клубов Европы. По данным Taka Gazetesi, интерес к футболисту проявляют «Наполи», «Болонья» и «Бенфика».

Представители этих команд собираются понаблюдать за игроком вживую во время полуфинального матча Суперкубка Турции с «Галатасараем», который пройдёт 5 января в Газиантепе.

В руководстве «Трабзонспора», купившего Батагова в прошлом сезоне за € 1,8 млн, уже сформировали ценник на защитника — от € 30 до 35 млн. Клуб при этом не готов обсуждать варианты продажи за сумму ниже обозначенного диапазона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего центрального защитника в € 9 млн. В текущем сезоне у него 16 игр за клуб в чемпионате Турции и два ассиста. Батагов выступает за молодёжную сборную Украины.

Виктор Гусев — о матче Россия — Украина и том самом голе

Материалы по теме
Один из самых дорогих игроков сборной Украины в январе может перейти в «Галатасарай»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android