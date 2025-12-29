«Ливерпуль» подписал контракт с 14-летним украинским футболистом

Полузащитник сборной Украины U-15 Мирослав Васьковский продолжит развитие карьеры в системе «Ливерпуля». О переходе 14-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба.

«Ливерпуль» завершил оформление трансфера игрока, который перебрался в Англию из австрийской «Аустрии». Васьковский является воспитанником киевского «Локомотива».

«Добро пожаловать в “Ливерпуль”, Мирослав!» — говорится в сообщении клуба.

Украинский талант присоединился к «Аустрии» в 2022 году, а с июля 2025 года проходил подготовку в академии мерсисайдцев. В конце декабря «красные» уладили все формальности и официально закрыли сделку.

В декабре Васьковский получил вызов в сборную Украины U-15 для участия в турнире развития УЕФА, который проходил в Португалии. В текущем сезоне он будет выступать за команды «Ливерпуля» U-14 и U-15.

