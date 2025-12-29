Скидки
Фабрицио Романо поделился инсайдом о возможном переходе Семеньо в «Ман Сити»

«Манчестер Сити» в последние часы значительно активизировал работу по возможному трансферу вингера «Борнмута» Антуана Семеньо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, спортивный директор клуба Уго Виана ведёт прямые переговоры с представителями футболиста — руководство «Сити» рассчитывает получить окончательный ответ в максимально сжатые сроки.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему сохраняет свой интерес к игроку. «Ливерпуль» продолжает следить за ситуацией, тогда как «Челси» вышел из борьбы за Семеньо.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

