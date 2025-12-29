Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Мастантуоно в мадридском «Реале»

Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Мастантуоно в мадридском «Реале»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно не покинет испанский гранд в зимнее трансферное окно на правах аренды, чтобы получить больше игровой практики во второй половине сезона-2025/2026. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо и руководство «сливочных» видят во Франко ключевого игрока в этом проекте.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мастантуоно может уйти из «Реала» в аренду, чтобы попасть в сборную на чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Отмечалось, что «Наполи» был готов заплатить за игрока € 50 млн.

Мастантуоно выступает за «Реал» с августа 2025 года, испанцы заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» € 45 млн за переход молодого футболиста. На данный момент в активе игрока 14 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. По данным портала Transfermarkt, стоимость Мастантуоно составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Мастантуоно может уйти из «Реала» в аренду, чтобы попасть в сборную на ЧМ — El Nacional

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android