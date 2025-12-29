Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, состоятся четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 29 декабря (время московское):

19:00. Зимбабве — ЮАР;

19:00. Ангола — Египет;

22:00. Замбия — Марокко;

22:00. Коморские острова — Мали.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.