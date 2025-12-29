Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ненормально, когда болельщики свистят». Хакими — перед матчем Марокко с Замбией

«Ненормально, когда болельщики свистят». Хакими — перед матчем Марокко с Замбией
Комментарии

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими обратился к болельщикам перед матчем 3-го тура Кубка Африки, в котором марокканцам предстоит встретиться со сборной Замбии.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Замбия
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ненормально, когда болельщики свистят. Нам нужна их поддержка. Но мы должны уважать наших соперников. Это непростые противники. Мы знаем, что болельщики хотят, чтобы мы всегда побеждали. После чемпионата мира сборная перешла на другой уровень, но мы должны оставаться реалистами. Проведение Кубка африканских наций дома помогает нам, но это не облегчает задачу. Нам нужна их поддержка. А что касается критики в адрес тренера, он проделал отличную работу. Он был с командой на чемпионате мира. Он изменил менталитет команды», — приводит слова Хакими ESPN.

После двух матчей в квартете А сборная Марокко набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Замбии располагается на третьей строчке с двумя очками.

Материалы по теме
Хакими восстановился после травмы и может принять участие в следующем матче Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android