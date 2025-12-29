«Ненормально, когда болельщики свистят». Хакими — перед матчем Марокко с Замбией

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими обратился к болельщикам перед матчем 3-го тура Кубка Африки, в котором марокканцам предстоит встретиться со сборной Замбии.

«Ненормально, когда болельщики свистят. Нам нужна их поддержка. Но мы должны уважать наших соперников. Это непростые противники. Мы знаем, что болельщики хотят, чтобы мы всегда побеждали. После чемпионата мира сборная перешла на другой уровень, но мы должны оставаться реалистами. Проведение Кубка африканских наций дома помогает нам, но это не облегчает задачу. Нам нужна их поддержка. А что касается критики в адрес тренера, он проделал отличную работу. Он был с командой на чемпионате мира. Он изменил менталитет команды», — приводит слова Хакими ESPN.

После двух матчей в квартете А сборная Марокко набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Замбии располагается на третьей строчке с двумя очками.