Генич ответил, готов ли Ролан Гусев к работе главным тренером московского «Динамо»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич ответил на вопрос, насколько Ролан Гусев готов к работе главным тренером московского «Динамо». В должности главного тренера бело-голубых до конца этого сезона Гусева утвердили в декабре.

— На твой взгляд, насколько Ролан готов к этой роли?

— Сложный момент. Сложный момент… И большой плюс Ролана в том, что он уже давно в команде, он хорошо знаком со всеми игроками, он знает их психотип, знает, от кого чего ожидать. И в этом, конечно, его плюс. Но одно дело работать с юношами и молодёжью, добиваться там результата, как в ЦСКА он приводил дублёров к победе в чемпионате, — это одна история. Работать с мастерами, амбициозными футболистами и работать вдолгую, а не промежуточно, как это у Ролана уже дважды было… Ну, ситуация непростая. Эмпирическим путём надо только всё проверить. Не попробовав, ты этого не узнаешь, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».