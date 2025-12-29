Скидки
Тренер сборной России объяснил, почему важно смотреть матчи со стадиона, а не по ТВ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев объяснил, почему важно смотреть матчи со стадиона, а не по телевизору.

– Сколько матчей в туре удаётся посмотреть?
– Если командировка, то смотрю конкретную игру. А в Москве можно и три-четыре матча в туре вживую посмотреть – просто переезжаешь со стадиона на стадион. Трансляции – не подходят. Там ты видишь только то, что показывает камера. Важно же следить за футболистом и без мяча. Как нападающий открывается, в трансляции не покажут, потому что мяч может находиться на другой половине поля.

– Есть же тактические камеры, которые охватывают всех футболистов?
– Вживую смотреть интереснее. А так да, есть много программ, чтобы следить за каждым игроком. Иногда приходится отсматривать сразу, потому что на следующий день нужен список. Для этого обмениваемся информацией с клубами, хотя данные могут расходиться, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

