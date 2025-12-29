«Он пример долголетия». Криштиану Роналду — о Новаке Джоковиче

Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду высказался о бывшей первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче на церемонии вручения премии Globe Soccer Award.

«Для меня он настоящий образец для подражания, больше ничего и не нужно говорить. Он пример долголетия, и наши карьеры похожи», — приводит слова Роналду RMC Sport.

Криштиану Роналду в воскресенье был признан лучшим футболистом 2025 года на Ближнем Востоке, а сербский теннисист получил награду «Спортсмен года».

Роналду 40 лет, он пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

Джоковичу 38 лет, он 24‑кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса.