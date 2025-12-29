Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арустамян: верил перед началом сезона, что «Динамо» начнёт взлёт к чемпионству в РПЛ

Арустамян: верил перед началом сезона, что «Динамо» начнёт взлёт к чемпионству в РПЛ
Комментарии

Российский журналист Нобель Арустамян рассказал, что перед стартом текущего сезона Мир РПЛ высоко оценивал шансы московского «Динамо». На зимний перерыв бело-голубые ушли, занимая 10-е место в турнирной таблице.

«Динамо» когда входило в сезон, казалось, что чуть ли не идеальная команда. Очень слаженная работа руководства, Гафин, Пивоваров, супертрансферы, маркетинг, стадион, привлекают болельщиков, суперцифры по посещаемости, ну, для нынешних времён. Тренер сборной России, самый желанный тренер, как говорили, и, казалось бы, просто идеальное состояние для команды, которая вот-вот начнёт этот взлёт к долгожданному чемпионству.

И я был в этом уверен, я даже говорил в другой студии, с Александром Викторовичем (Бубновым. — Прим. «Чемпионата»), что, мол, вы не понимаете, они будут в течение двух лет чемпионами», — сказал Арустамян в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Генич ответил, готов ли Ролан Гусев к работе главным тренером московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android