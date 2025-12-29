Арустамян: верил перед началом сезона, что «Динамо» начнёт взлёт к чемпионству в РПЛ

Российский журналист Нобель Арустамян рассказал, что перед стартом текущего сезона Мир РПЛ высоко оценивал шансы московского «Динамо». На зимний перерыв бело-голубые ушли, занимая 10-е место в турнирной таблице.

«Динамо» когда входило в сезон, казалось, что чуть ли не идеальная команда. Очень слаженная работа руководства, Гафин, Пивоваров, супертрансферы, маркетинг, стадион, привлекают болельщиков, суперцифры по посещаемости, ну, для нынешних времён. Тренер сборной России, самый желанный тренер, как говорили, и, казалось бы, просто идеальное состояние для команды, которая вот-вот начнёт этот взлёт к долгожданному чемпионству.

И я был в этом уверен, я даже говорил в другой студии, с Александром Викторовичем (Бубновым. — Прим. «Чемпионата»), что, мол, вы не понимаете, они будут в течение двух лет чемпионами», — сказал Арустамян в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».