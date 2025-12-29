«Ламин не будет ключевой фигурой сборной». Рауль Гонсалес — о Ямале

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес высказал мнение, что форвард «Барселоны» Ламин Ямаль не станет ключевым игроком сборной Испании на чемпионате мира 2026 года.

«Мы все знаем, что он станет важным игроком, но Ламин не будет ключевой фигурой национальной сборной. Есть более опытные игроки, которые должны его поддерживать, чтобы он мог быть звездой на поле и чтобы ему не приходилось постоянно спасать нас в каждой игре. Мы должны дать ему пространство. У него много таланта, и он очень молод, он это показал в своём клубе и сборной Испании. Я помню, как впервые увидел его игру вживую на «Сантьяго Бернабеу» в товарищеском матче с Бразилией, и он был действительно на другом уровне. Но он по-своему проходит процесс адаптации. Думаю, ему ещё есть над чем поработать. Ясно, что если он будет хорошо играть, то поможет нам приблизиться к осуществлению нашей мечты — завоеванию второго Кубка мира», — приводит слова Рауля AS.