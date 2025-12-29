Скидки
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Тренер сборной России рассказал, почему не нужно удивляться спискам на 35 человек

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, почему в расширенном составе сборной России на несколько последних сборов было слишком много футболистов.

– Все удивляются, почему у нас такой большой расширенный список на 35 человек. А мы понимаем, что последует общение с клубами. Даже при небольшом повреждении не рискуем здоровьем игроков в товарищеских матчах. Каждый раз некоторое количество футболистов выпадает. Кто-то сразу, кто-то уже по ходу сбора. Вот и получается, что список сокращается до состава, достаточного для проведения двух матчей в рамках одного международного окна.

– Есть такое, что клубы иногда стараются не пустить игроков в сборную?
– Нет. Прежде всего, сами игроки хотят приехать. Это статус! Вызов в сборную – оценка твоей работы за период. Стал лучшим на своей позиции. А что касается клубов, то по регламенту, если ты не приезжаешь из-за травмы, то в следующем туре чемпионата не сыграешь.

– А может же быть такое, что человек не готов к матчам сборных, но как раз к следующему туру восстановится?
– Если это подтверждает и наш медицинский штаб, то игрок не пропустит тур, следующий за матчем сборной. Будь сейчас официальные матчи, мы бы выступали другим составом. В последний слот мы встречались с Перу и Чили, когда была уникальная ситуация: восстановительная тренировка оказывается фактически предыгровой. Пауза между туром и матчем сборной была минимальной, которую допускает регламент ФИФА, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

