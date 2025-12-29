Скидки
«Решающий момент». Константин Генич — о Ролане Гусеве в «Динамо»

Комментарии

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич высказался о главном тренере московского «Динамо» Ролане Гусеве. В должности главного тренера бело-голубых до конца этого сезона Гусева утвердили в декабре.

«48 лет — хороший возраст, чтобы начать полноценную тренерскую карьеру. И я думаю, что сейчас у него на столе практически путеводный карьерный маршрут. Решающий момент. Потому что если сейчас провалится, ну, дальше могут быть какие-то варианты в ФНЛ или какая-нибудь Вторая лига. Но скажут: «Не получилось с «Динамо», с такими игроками». Может быть. Может быть, всё повернётся совершенно иначе. Потому что взлёты и падения у тренеров встречаются регулярно», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

