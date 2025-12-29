Скидки
Главная Футбол Новости

Капитан «ПСЖ» Маркиньос хочет получить французское гражданство

Капитан «ПСЖ» Маркиньос хочет получить французское гражданство
Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос выразил желание получить французское гражданство.

«Мы работаем над этим, моя жена уже подала документы. Я тоже работаю над этим вопросом. Это способ символизировать всё, что Франция и Париж дали и принесли мне. Для меня было бы огромным удовольствием наконец-то стать французским гражданином. Я прожил в Бразилии 18 лет, а во Франции уже 13. Поэтому неудивительно, что большая часть меня — в Париже. Мои дети родились здесь, моя жена тоже долгое время живёт здесь со мной, с момента моего приезда. Почему бы не продолжить жить в Париже? Но для этого нужно многое обдумать. Сколько лет я буду здесь играть и останусь ли после завершения карьеры», — приводит слова Маркиньоса L’Équipe.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

