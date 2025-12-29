Скидки
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Писарев: мне казалось, что Карпин исправит ситуацию в «Динамо». Я удивился его уходу

Писарев: мне казалось, что Карпин исправит ситуацию в «Динамо». Я удивился его уходу
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо» осенью 2025 года.

У вас было ощущение, что у Карпина с «Динамо» всё так быстро закончится?
– Честно, нет. Перестройка не пошла. Некоторые футболисты так быстро не восприняли требования – это тоже ломка какая-то. Всё привело к уходу Карпина, хотя мне казалось, что он ситуацию выправит. Я удивился.

– Как восприняли слова Гусева после ухода Карпина?
– Считаю, что, если ты так думаешь, лучше держать это при себе, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

