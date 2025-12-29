Видеообзор матча Кубка Африки Кот-д'Ивуар — Камерун

Накануне состоялся матч 2-го тура в группе F на Кубке Африки, в котором встречались сборные Кот-д'Ивуара и Камеруна. Встреча проходила на стадионе «Марракеш» (Марракеш, Марокко). В качестве главного арбитра матча выступил Махмуд Або Эль-Регаль из Египта. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл полузащитник ивуарийцев Амад Диалло на 51-й минуте, а Джуниор Чамадью забил ответный мяч Камеруна на 56-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями. Защитники московских «Спартака» и «Локомотива» Кристофер Ву и Жерзино Ньямси на поле не появились.

После двух матчей в квартете F сборные Камеруна и Кот-д'Ивуара набрали по четыре очка и возглавляют турнирную таблицу.