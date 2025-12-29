«Это ультратоп для сегодняшнего «Пари НН». Корнаухов — о Боселли

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о нападающем «Пари НН» Хуане Боселли и его роли в команде.

«Это ультратоп для сегодняшнего «Пари НН», команды, которая идёт внизу турнирной таблицы. Все мячи в основном делаются за счёт того, что этот футболист делает результативные действия: отдаёт, забивает, со штрафных у него это хорошо получается. Поэтому хороший футболист с хорошими качествами для «Пари НН», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Боселли выступает в «Пари НН» с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Пари НН» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.