Нигматуллин: неправильно говорить, что Сафонов и Агкацев слабее Акинфеева

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин заявил, что голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не слабее капитана и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Неправильно говорить, что те же Сафонов, Агкацев слабее, чем Акинфеев. Они гораздо моложе, быстрее, сильнее, резвее. Когда человек 20 лет в футболе, это тоже определённая медийная история. Понятно, что Акинфеев на слуху. Он демонстрирует хорошую игру и остаётся лидером. Но вратарь может играть на опыте.

Акинфеев до сих пор в тренде. Пусть ставит рекорды, будет здорово», — приводит слова Акинфеева «РИА Новости Спорт».