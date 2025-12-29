Агент Кузьмичёв подвёл трансферные итоги 2025 года в РПЛ

Известный футбольный агент Владимир Кузьмичёв подвёл трансферные итоги 2025 года среди клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Подводя трансферные итоги года, стоит вспомнить самые дорогие сделки. «Спартак» влил серьёзные деньги за трансфер Жедсона, и пока рано говорить, что это удачный трансфер. Инвестиции большие, а на поле пока не видно соответствующей отдачи. Жерсон приехал в «Зенит» с большими авансами, но пока их не оправдывает. А в контексте ЦСКА, наоборот, нельзя говорить о больших инвестициях — всё было довольно скромно. Попытка сработать на перспективу, но нельзя сказать, что сегодня эти игроки могут помочь решить чемпионские задачи. Жду, что зимой армейцы закроют позиции, которые уже не раз озвучивались болельщиками и в СМИ. Но это должна быть другая ценовая политика. Молодых достаточно — нужны те, кто готов решить здесь и сейчас», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.