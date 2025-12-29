Писарев высказался о действующем лимите на легионеров в РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о лимите на легионеров в Мир РПЛ в контексте желания министра спорта Михаила Дегтярёва ужесточить лимит. Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит, при котором на поле могут одновременно находиться не более восьми иностранцев в составе одной команды.

– Насколько вам понятен тот лимит, который есть сейчас?

– Мне кажется, это самый рабочий вариант. Я не вижу, что требуется искусственно расчищать место для наших игроков. Допустим, в сборной Англии по три игрока на одну позицию, но в АПЛ играет меньше своих, чем иностранцев. А где все англичане? В других чемпионатах их практически нет. Главное – конкурентная среда. Вот что нужно создать.

– Батраков и Кисляк появились благодаря лимиту?

– Нет, конечно. Они бы как раз выиграли конкуренцию на своей позиции. Тот же Глушенков играет, а не Луис Энрике. На мой взгляд, оптимально то, что есть сейчас. Важно, чтобы уровень иностранцев не падал, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.