Джо Коул назвал свой вариант символической сборной АПЛ 2025 года

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джо Коул назвал свой вариант символической сборной английской Премьер-лиги 2025 года, сообщает TNT Sports.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Мойсес Кайседо («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»).

Нападающие: Антуан Семеньо («Борнмут»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. В топ-3 также входят «Манчестер Сити» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).