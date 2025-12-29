Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джо Коул назвал свой вариант символической сборной АПЛ 2025 года

Джо Коул назвал свой вариант символической сборной АПЛ 2025 года
Комментарии

Бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джо Коул назвал свой вариант символической сборной английской Премьер-лиги 2025 года, сообщает TNT Sports.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Вильям Салиба («Арсенал»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»).

Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал»), Мойсес Кайседо («Челси»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл Юнайтед»).

Нападающие: Антуан Семеньо («Борнмут»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. В топ-3 также входят «Манчестер Сити» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).

Материалы по теме
IFFHS представила символическую сборную мира 2025 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android