Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич ответил, в каком случае можно будет положительно оценить работу Гусева в «Динамо»

Генич ответил, в каком случае можно будет положительно оценить работу Гусева в «Динамо»
Комментарии

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич ответил на вопрос, в каком случае можно будет сказать, что главный тренер «Динамо» Ролан Гусев справился со своей работой. В должности главного тренера бело-голубых до конца этого сезона Гусева утвердили в декабре.

— Что должно быть по весне, чтобы ты сказал, что у Гусева получилось?
— Ничего.

— Ответ.
— Да.

— Ну серьёзно?
— Я серьёзно, Кубок они выиграют? Я не знаю. У них впереди «Спартак» в Пути РПЛ… Стабильность! Знаешь, вот сейчас «Динамо» в такой ситуации после ухода Гафина и вообще всех пертурбаций, которые произошли… Такая уверенная, стабильная, ровная команда со всех точек зрения [была], и вот эта стабильность — она как будто ушла. И «Динамо» попало в турбулентность. И вот если удастся Гусеву выровнять этот самолёт, чтобы он летел вне турбулентной зоны, то это уже будет большой плюс. Если за оставшиеся 12 игр [в РПЛ] он в шести одержит победы… Я буду считать, что это неплохой результат, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Константин Генич поделился инсайдом о потенциальном главном тренере «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android