Генич ответил, в каком случае можно будет положительно оценить работу Гусева в «Динамо»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич ответил на вопрос, в каком случае можно будет сказать, что главный тренер «Динамо» Ролан Гусев справился со своей работой. В должности главного тренера бело-голубых до конца этого сезона Гусева утвердили в декабре.

— Что должно быть по весне, чтобы ты сказал, что у Гусева получилось?

— Ничего.

— Ответ.

— Да.

— Ну серьёзно?

— Я серьёзно, Кубок они выиграют? Я не знаю. У них впереди «Спартак» в Пути РПЛ… Стабильность! Знаешь, вот сейчас «Динамо» в такой ситуации после ухода Гафина и вообще всех пертурбаций, которые произошли… Такая уверенная, стабильная, ровная команда со всех точек зрения [была], и вот эта стабильность — она как будто ушла. И «Динамо» попало в турбулентность. И вот если удастся Гусеву выровнять этот самолёт, чтобы он летел вне турбулентной зоны, то это уже будет большой плюс. Если за оставшиеся 12 игр [в РПЛ] он в шести одержит победы… Я буду считать, что это неплохой результат, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».