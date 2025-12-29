Скидки
Тренер сборной России рассказал, как ездил просматривать Дзюбу

,
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, как ездил просматривать форварда «Акрона» Артёма Дзюбу перед его возвращением в сборную в 2025 году.

– История с возвращением Дзюбы. Как вы это видели?
– Валерий Георгиевич говорит: «Слетай на матч «Акрона», посмотри». Я съездил. Дзюба забил и отдал. До этого ещё пять-шесть забил. Разве не заслуживает вызова в сборную?

– После этого сразу пошли конспирологические теории, что Карпина прогнули ради рекорда Дзюбы.
– Ну это просто бред. Даже не хочется говорить об этом.

– Тут основной вопрос в том, что изменилось. Дзюба остался прежним, но поменялся принцип не звать игроков старше 30 лет. Почему?
– Чем плохо, когда ты играешь с Кубой, а в Волгограде собираются 40 тысяч зрителей?

– Мы не говорим, что это плохо. Вопрос в том, почему резко изменился критерий.
– Мы и Дугласа хотели видеть, пока он мог играть за сборную России. Вот у вингеров конкуренция выше. Опорников тоже больше, чем крайних защитников.

– Тогда не нужно было изначально обобщать, что полевые игроки старше 30 лет не вызываются?
– Нет такого, что категорически нельзя вызывать. Ну да, нежелательно, потому что мы думаем о возвращении в международные турниры в будущем. Когда мы вызывали Дзюбу, то на этой позиции не было перебора. Было общее понимание, что в целом лучше не вызывать игроков старше 30 лет, но не так, чтобы жёстко никогда и никого, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

Комментарии
