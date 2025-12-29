Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Черноморца» Гордиюк анонсировал назначение Евсеева в «Динамо» Мх

Гендиректор «Черноморца» Гордиюк анонсировал назначение Евсеева в «Динамо» Мх
Комментарии

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк анонсировал назначение Вадима Евсеева на должность главного тренера махачкалинского «Динамо». Сейчас Евсеев работает в «Черноморце».

«Не знаю, какие СМИ сообщили о назначении Евсеева в «Динамо». Сегодня все всё узнают из официальных каналов «Черноморца» и «Динамо» Махачкала. Новостей ждать», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.

Материалы по теме
Гаджи Гаджиев подтвердил интерес махачкалинского «Динамо» к Вадиму Евсееву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android