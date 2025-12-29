Гендиректор «Черноморца» Гордиюк анонсировал назначение Евсеева в «Динамо» Мх

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Константин Гордиюк анонсировал назначение Вадима Евсеева на должность главного тренера махачкалинского «Динамо». Сейчас Евсеев работает в «Черноморце».

«Не знаю, какие СМИ сообщили о назначении Евсеева в «Динамо». Сегодня все всё узнают из официальных каналов «Черноморца» и «Динамо» Махачкала. Новостей ждать», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.