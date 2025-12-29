Скидки
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
22:00 Мск
Джон Терри выставит на аукцион футболку «Челси» с финала Лиги чемпионов в Москве

Комментарии

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выставит на аукцион футболку, в которой он играл в финале Лиги чемпионов сезона-2007/2008. По итогам того матча обладателем трофея стал «Манчестер Юнайтед» (1:1, пен. 6:5).

Лига чемпионов . Финал
21 мая 2008, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
6 : 5
Челси
Лондон, Англия
1:0 Роналду – 26'     1:1 Лэмпард – 45'    
Удаления: нет / Дрогба – 115'

«Мой фонд получит выгоду от двух близких мне благотворительных организаций, которые отчаянно нуждаются в деньгах, так что это будет на благое дело», — приводит слова Терри Goal.com.

Данная продажа является частью благотворительного аукциона из 26 лотов, проводимого аукционным домом Goldin Auctions в Нью-Джерси. Вырученные средства будут направлены в фонд Джона Терри, который поддерживает ряд британских благотворительных организаций.

