«Хотелось бы так думать». Генич — о возможном назначении Карседо в «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию, что главным тренером московского «Спартака» может стать возглавляющий кипрский «Пафос» Хуан Карлос Карседо. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Вадим Романов.

«Он знает, что такое давление, он знает — работал с Эмери — что такое работа в «Спартаке». И я думаю, что для него это точно не станет большой проблемой. По крайней мере, хотелось бы так думать. И меня больше беспокоит судьба Вадим Юрьича Романова, останется он в штабе или нет. Ну, как я сказал, 70, 65-70%, что договорятся [с Карседо], и остальное, что оставят Романова. Такой вариант тоже не исключён», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».