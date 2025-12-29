Скидки
Писарев назвал двух игроков сборной России с топовыми показателями по спринтам

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев назвал двух футболистов национальной команды с лучшими показателями по спринтам.

– Какими GPS-трекерами пользуется сборная России? Catapult?
– Да.

– Они считывают до 800 показателей. На что вы обращаете внимание?
– Всю расшифровку делает тренер по физподготовке. Плюс есть информация от клубов. Вот смотрите у меня на телефоне: допустим, Умяров. Тут сколько сыграл в туре, какой у него пробег, спринт – метры в минуту. Для меня важно, что он пробежал 116 метров именно на спринтах.

– Есть разные методы подсчёта. Вы считаете спринтами скорость от 8 метров в секунду?
– Есть футболисты, которые даже не догоняют, но я не хочу называть фамилии. У них другие игровые достоинства. Могу сказать, что у Кисляка и Батракова топовые показатели именно по спринтам, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
Эксклюзив
«Теория заговора про Карпина? Посмеялся». Итоги года для сборной России от Писарева
