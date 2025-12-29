Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин определил лучшего тренера года в российском футболе

Юрий Сёмин определил лучшего тренера года в российском футболе
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин заявил, что считает лучшим тренером 2025 года Мурада Мусаева, который возглавляет «Краснодар».

«Я по всем моментам считаю лучшим тренером года Мурада Мусаева. Турнирная таблица ведь всегда определяет лучшего. В тройку я бы также включил Андрея Талалаева и Михаила Галактионова. А четвёртым я бы назвал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ. На втором месте расположился «Зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив».

Материалы по теме
Константин Генич поделился инсайдом о потенциальном главном тренере «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android