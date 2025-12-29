Юрий Сёмин определил лучшего тренера года в российском футболе

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин заявил, что считает лучшим тренером 2025 года Мурада Мусаева, который возглавляет «Краснодар».

«Я по всем моментам считаю лучшим тренером года Мурада Мусаева. Турнирная таблица ведь всегда определяет лучшего. В тройку я бы также включил Андрея Талалаева и Михаила Галактионова. А четвёртым я бы назвал главного тренера ЦСКА Фабио Челестини», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл, занимая первое место в турнирной таблице Мир РПЛ. На втором месте расположился «Зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив».